“Ndihem në faj, kjo dhimbje s’do ju shërohet kurrë”, të përlot reagimi i politikanit për Florencin

Vdekja e dhimbshme e shqiptarit nga Shkodra në lule të rinisë, në një spital të Marsejës pasi ra në koma, ka prekur këdo. Në një status në FB, ka reaguar edhe ish ministri Lefter Koka i cili i shpreh ngushëllime familjes, duke theksuar se ndihet fajtor që nuk mund ti ndihmojë.

Postimi i plotë:

Shuhet nje bir nene ne lule te moshes! U prehsh me engjejt Florenc!

Nuk gjej fjale t’ju ngushelloj per birin tuaj Gezim dhe Laureta!

Ndihem ne faj, qe nuk munda t’ju ndihmoj! Ndihem ne faj qe shteti nuk ishte aty per birin tuaj!

Qe shteti shqiptar hesht per fatin e mijerave shqiptareve te dhunuar, humbur e zhdukur rrugeve te Europes.

Humbja e birit tuaj te shtrenjte do te jete nje dhimbje, qe nuk do t’ju sherohet kurre e une jam ndjere thellesisht i prekur per ikjen e tij!

Te qofte dheu i lehte Florenc!