Kjo është kafka më e vjetër në botë, gjendet në Turqi

Në Urfa të Turqisë është gjetur kafka më e vjetër në botë. Ky zbulim është cilësuar si më i pazakonti i vitit 2017 nga Instituti Arkeologjik Amerikan. Eshtrat u gjetën në Gobeklitepe, tempullin më të vjetër të globit që daton që prej para 12.000 vitesh. Gjatë gërmimeve u zbuluan eshtra që mendohet se janë të të një njeriu i cili i përket periudhës së neolitit.

Aty janë zbuluar edhe vepra me gurë në formë T, katërkëndore ose rrethore me diametër 8-30 metra. Në to janë të vizatuara figura kafshësh.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për shkak të gërmimeve tempulli Gobeklitepe në Urfa ka qëndruar i mbyllur për 15 muaj për vizitorët.