Fejesa e Harryt me Meghan, zbulohet detaji që tronditi të ftuarit
Ndryshe nga Kate Middleton, Meghan Markle mori pjesë në drekën mbretërore përpara Krishtlindjeve, 2 ditë më parë.
Për “DailyMail” u tha se Markle u tregua shumë e qeshur dhe e sjellshme me të pranishmit duke sjellë shumë energji pozitive mes tyre.
Në përgjithësi vëmendja u përqendrua në paraqitjen e Meghan- it, ku syve nuk u shpëtoi unaza e saj me 3 gurë diamanti që i dhuroi Harry apo fustani që u pëlqye kaq shumë.
Një detaj shumë interesant që na kishte shpëtuar, në fakt nuk qendron te Meghan- i, të paktën jo drejtpërdrejt.
Njëra prej të ftuarave në tryezë ishte dhe princesha Michael, e martuar me një prej kusherinjve të mbretëreshës.
Nëse tregoheni të kujdesshëm do të vini re këtë aksesor në supin e princeshës: një portret me ngjyrë, që mban në kokë një turban. Aksesori është konsideruar i tepërt, diskriminues dhei papërshtatshëm. ǒdonte të tregonte me këtë?
Siç dhe e dini, Meghan ka prejardhje afrikane nga ana e të ëmës dhe kjo zgjedhje e princeshës u pa si ngacmim i hapur.
Princesha Michael është përfolur edhe më parë për qëndrime raciste. Thuhet se në 2004- n në një restorant në Neë York u tha disa afrikano- amerikanëve:
“Shkoni, shkoni kthehuni prapë në koloni.”
Princesha mohoi gjithçka duke deklaruar:
“Është e dhimbshme kjo që kanë thënë për mua sepse unë i dua këta njerëz.”
Mos po i bini në qafë kot ju princeshës së gjorë? Mos po kapeni e po gërriceni kot më kot? Oj këta!