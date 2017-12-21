LEXO PA REKLAMA!

Valbona Selimllari shkëlqen në festën e Tv Klanit

Lajmifundit / 21 Dhjetor 2017, 17:40
Showbiz

Ajo është ndër fytyrat më të dashura të ekranit Valbona Selimllarin vazdimisht e kemi parë në ekran, në reklama, në panele emisionesh, prezantime spektaklesh dhe së fundmi edhe si anëtare jurie.

Missi i parë shqiptar Valbona Selimllari ka festuar këtë të mërkurë Festat e Fundvitit së bashku me kolegët e TV Klan ku ajo prej disa sezonesh është pjesë e jurisë së spektaklit DWM.

Por duket se kjo ka qenë javë festash për Bonën, pasi vetëm një ditë më parë, ka qenë e ftuar gjithashtu edhe në festën e stafit të Bashkisë Tiranë, ku Valbonatashmë mban postin e këshilltares së kryebashkiakut Veliaj për çështjet sociale dhe aktivietet që janë me natyrë humanitare.

Në llogaritë e saj në rrjetet sociale shihen mjaft foto, ku Valbona pozon në momente festive me të gjithë, gjithomë e këndshme dhe e buzëqeshur.

Janë të shumtë komentuesit dhe fansat e saj që e komplimentojnë ndërsa theksojnë; ‘se ajo është një vajzë e bukur jo vetëm fizikisht, por edhe brenda në shpirt.’’

