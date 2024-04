Këto simptoma të depresionit nuk duhet ti injoroni kurrsesi

Depresioni është një gjendje me të cilën ballafaqohen shumë persona.

Janë disa simptoma të depresionit të cilat në shikim të parë, nuk mund të ju duket se kanë të bëjnë më depresion mirëpo ato nuk duhet injoruar kurrsesi.

Një nga to është problemi me gjumë. Problemet me gjumë nëse shfaqen shumë shpesh mund të jenë një sinjal se po përballeni me depresion.

Humbja e interesit në aktivitetet e preferuara tuaja gjithashtu mund të jetë një shenjë se jeni duke kaluar nëpër depresion.

Rritja e energjisë gjithashtu është një simptomë të cilën nuk duhet që ta injoroni.

Ndryshimi në apetit si dhe ndryshimet e shpeshta të disponimit janë shenja tjera të depresionit