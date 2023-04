Modelja shqiptare triumfon në “Best Model of the World 2017”

Modelja shkodrane MargaretShllaku ka qenë pjesmarrëse në konkursin “Best Model of the World 2017">2017” ku ka triumfuar me një ndër çmimet më të rëndësishme të mbrëmjes.

Ajo është vlerësuar me çmimin “Best Fotomodel of the World” për vitin 2017">2017 ndërkohë që arriti në 5-shen e vajzave më të mira.

Margaret ka shprehur emocionet e saj përmes një postimi në llogarinë personale të Intagramit ku ka falenderuar të gjithë ata që e ndihmuan të arrijë deri aty.

Eventi vjetor i bukurisë është mbajtur mbrëmjen e kaluar në Paris ku konkurruan modele nga 35 vende të ndryshme të botës.