LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident i rëndë në Angli/ Humbin jetën 6 persona, 1 në gjendje kritike

Lajmifundit / 17 Dhjetor 2017, 11:33
Bota

Gjashtë persona kanë gjetur vdekjen dhe një tjetër ndodhet në gjendje kritike për jetën, pas një aksidenti masiv mes disa automjeteve, të ndodhur orët e para të mëngjesit të së dielës, në Birmingham të Anglisë.

Sipas “The Guardian”, në aksident u përfshinë 6 automjete, në mesin e tyre edhe një taksi. Ngjarja e rëndë ndodhi në një nënkalim në Lee Bank Middleway, rreth orës 01:10.

Të 6 personat që humbën jetën në vendin e ngjarjes, përfshijnë shoferin e taksisë dhe dy pasagjerët e tij, një burrë dhe një grua, sëbashkë me 3 burra të cilët përfunduan jashtë një makine në momentin e përplasjes.

Policia e West Midlands ka nisur hetimet, për atë që e përshkruajti si një ngjarje “shumë të vështirë dhe të trishtueshme”, ndërsa një zëdhënës i shërbimit të ambulancës e përshkroi skenën e aksidentit si shumë të rëndë.

Ai tha se fillimisht në aksident janë përfshirë 3 makina, ndërsa 3 të tjerat janë përplasur në përpjekje për t’u shmangur. Identiteti i viktimave nuk është bërë ende i ditur.

FOTO/ Aksident i frikshëm, humbin jetën 6 persona…

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion