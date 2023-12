10 mijë dollarë nga bastet, ironia e profesor Kabos me kandidatin për kryeprokuror

Profesor Përparim Kabo, i njohur për pyetjet thumbuese me kandidatët e drejtësisë, nuk ka mundur të mos bëjë një koment për deklaratat e kandidatit për kryeprokur Artur Selmani, i cili tha se kishte bërë 10 mijë dollarë në baste sportive.

Në një status në Facebook, me ironi, profesor Kabo shkruan “Kur një person thotë më bëni Krye- prokuror-Krye se pasurinë e kam bërë me lojëra fati…kjo do të thotë ndryshe që fatin tonë si njerëz dhe si atdhe ta luajmë në kazino….”.

Postimi i plotë i Kabos:

“Kur një person thotë më bëni Krye- prokuror-Krye se pasurinë e kam bërë me lojëra fati…kjo do të thotë ndryshe që fatin tonë si njerëz dhe si atdhe ta luajmë në kazino….eh more shpirt i tregtuar deri ku ke mbritur….

Dikur në kohën e Mbretërisë edhe në punë nuk të mernin nëse kishe vese të tilla pa le të të jepnin kredi në bankë apo të të bënin Krye-prokuror-Krye….modernitet banal ky i sotmi…”, shkruan profesor Kabo.