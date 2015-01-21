Vëllai i Hekuran Dedës: Kam besim se qeveria do zbardhë vrasjet e 21 Janarit
Përpara se të hynin në takimin me Kryeministrin Edi Rama, familjarët e viktimave të 21 Janarit 2011 kanë ndaluar në një prononcim për median. Familjarët e Hekuran Dedës kanë deklaruar se shpresojnë se qeveria do të mund të zbardhë ngjarjen dhe të vërë përpara drejtësisë autorët. “I di qeveria, kemi shpresa se do ti zbardhë qeveria. Do ta zbardhë qeveria çështjen. Kam besim tek drejtësia se ngjarja do të zbardhet plotësisht”, u shpreh vëllai i Hekuran Dedës.