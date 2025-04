Grabitje e armatosur në një banesë në Shkodër, 4 persona të maskuar marrin mijëra Euro

4 persona me maska e të armatosur kanë vjedhur shtëpinë e shtetasit me iniciale A.S në fshatin Dobraç të Shkodrës.

Burime nga Policia bëjnë me dije se grabitësit kanë marrë rreth 5 mijë euro dhe janë larguar me një "Alfa Romeo".

NJOFTIMI I POLICISE:

Me datë 14.12.2017, rreth orës 07:15, ka ardhur një telefonatë në sallën operative se në fshatin Dobraç, katër persona të maskuar dhe me armë kanë hyrë në banesën e shtetasit A. S, për të vjedhur.

Shërbimet e policisë kanë shkuar në vendngjarje ku nga deklarimet e familjarëve rezulton se katër persona nën kërcënimin e armës kanë marrë rreth 5000 euro dhe janë larguar me një mjet tip Alfa Romeo.

Janë ngritur pika të shumta kontrolli dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor ku po kryen veprimet në bashkëpunim me Prokurorinë./lajmifundit.al/