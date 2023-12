Eni Çobani bën urimin më të ndjerë për njeriun e zemrës

Juristja e njohur Eni Çobani, të cilën jemi mësuar ta shohim çdo të diel me rubrikën ''Shihemi në gjyq'' ka emocionuar me një urim për djalin e saj të vetëm në 19 vjetorin e tij të lindjes.

'Ti sot u bere 19 vjec dhe une nuk i besoj syve se si mu rrite dhe nderkohe u rrita dhe une bashke me ty.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mendoja qe dija shume gjera po ti me ke mesuar me shume, une mendoja qe mjaftonte shkolla po ne fakt ti ke qene shkolla ime me e madhe, kur te mora ty ne duar kuptova c’eshte lumturia dhe atehere fillova te kuptoja dashurine e prinderve te mi dhe mallin e syve te tyre kur vonoja dhe nje ore pa i degjuar dhe pare. Je jeta ime, je drita e syve te mi biri im mu befsh gjysh i madh e plot e perplot.'