Maqedoni-Elbasan-Itali/ 9 arrestime për trafik ndërkombëtar droge, përfundon në pranga "bosi"shqiptar

Lajmifundit / 12 Dhjetor 2017, 12:39
Aktualitet

Ka përfunduar me sukses operacioni i Guardia di Finanza në Venezia e Pisa me nëntë arrestime për trafik ndërkombëtar droge.

Sipas asaj që shkruajnë mediat italiane, të arrestuarit janë nga Elbasani dhe qendra e tyre ishte pikërisht në këtë qytet.

Në krye të organizatës kriminale qëndrontë një 40-vjeçar shqiptar, rezident në San Doná, ku ndodhet një ofiçinë, në të cilën modifikoheshin makinat, me dysheme të dyfishtë, për të kaluar drogën nga njëri shtet në tjetrin.

Hetimet e Guardia di Finanza kanë zgjatur dy vjet dhe në përfundim të tij janë sekuestruar mbi 80 kilogramë heroinë të pastër.

Trafiku i drogës përfshinte Shqipërinë, Maqedoninë dhe disa provinca të Italisë Veriore.

Përveç nëntë arrestimeve, dy shqiptarë dhe një italian janë njoftuar për detyrim paraqitjeje. Komponentët e huaj të organizatës ishin nga Elbasani dhe sipas akuzës fusnin sasi të madhe heroine në Itali.

Hetimet e autoriteteve italiane janë kryer në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe ato maqedonase, me takime të kryera në Tiranë dhe Ohër.

Hetimet paralele në Maqedoni, të koordinuara nga prokuroria e Shkupit dhe të kryera nga policia maqedonase ka sjellë kapjen e sasive të mëdha droge dhe arrestimin e personave përgjegjës për transportin e saj.

