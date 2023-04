EMRI/ Vdes i riu shqiptar në Greqi, bie nga mali teksa ngjitej për në Olimp

Një i ri 26 vjeç shqiptar, i apasionuar pas alpinizmit, humbi jetën teksa ngjiste malin e Olimpit në Greqi. Udhëtimi që Ilia Dhimitri kishte organizuar me mikun e tij 25-vjeçar, me të cilin studionin së bashku në Selanik, me sa duket ishte i fundit për të.

26 vjeçari shqiptar nga Korça gjeti vdekjen, pasi u rrëzua nga një lartësi prej 200 metrash në greminë, ndërsa miku i tij mbeti i lënduar.

Bashkëudhëtari i tij arriti të mbahet në një pemë, ndërsa fatkeqësisht Ilia nuk mund të gjejë ndonjë mbështetje dhe u rrëzua duke gjetur vdekjen.

Babai i djalit që arriti të mbijtetojë ka thënë për gazetën greke Protothema, se megjithë përpjekjet, i biri nuk mundi të shpëtojë shqiptarin.

“Djali im zbriti, shkoi tek miku i tij, i lidhi kokën dhe e mbajti atë në duar derisa arritën shpëtuesit. Por për fat të keq ai kishte ndërruar jetë”.

Gazeta greke shkruan se 26-vjeçari kishte ëndërr të udhëtonte në botë dhe të pushtonte sa më shumë maja të larta, por ëndrra u pre në mes pikërisht në malin ku sipas gojëdhënave jetojnë perënditë./balkanweb/