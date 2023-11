Ekzekutimi mafioz i Ndokës, banorët: Dëgjuam disa të shtëna, kur dolëm nuk pamë asgjë

Vritet në pritë vëllai i ish-deputetit të PS-së në qarkun e Lezhës, Arben Ndoka. Persona ende të paidentifikuar qëlluan me breshëri ndaj 48- vjeçarit Aleksandër Ndoka, i cili mbante postet e anëtarit të Këshillit Bashkiak të Lezhës dhe kryeinspektor i IKMT-së për Veriun.

Banorët e lagjes “Nënë Tereza”, ku ndodhi krimi, tregojnë se kanë dëgjuar krisma, por nuk menduan se ishin armë zjarri.

“Unë e kam shtëpinë rreth 300 metra larg vendit ku ka ndodhur ngjarja dhe jam fqinj me viktimën. Kam qenë rreth orës 22:30 dhe unë po shikoja televizor. Edhe televizorin e kishim me zë të lartë. Dëgjova krisma disa herë, por s’e mendova se janë shkaktuar nga armë zjarri. Dola në ballkon të shtëpisë dhe nuk pashë asnjë lëvizje dhe mendova se nuk ka ndodhur asgjë. Kur u zgjova në mëngjes, mora vesh që ishte vrarë Sandri, se kështu i kemi pas thirrur neve. Jam tronditur shumë nga ngjarja, pasi ai ishte një person me shumë reputacion në lagje. Nuk ka pasur asnjë konflikt vetë si person”, thotë njëri nga banorët, i cili për shkak të ngjarjes delikate nuk donte të identifikohej.

Dje në banesën e viktimës ka pasur hyrje-dalje të shumta të të afërmve e fqinjëve që ngushëllonin familjen. Në vendin e ngjarjes është parë edhe vëllai i tij, ish-deputeti Arben Ndoka, i cili shoqërohej nga persona të tjerë./panorama/