Raporti tronditës i BB: 30 % e stafit në spitalet e Shqipërisë janë punonjës pa profesion

Banka Botërore ka publikuar një raport për Ballkanin Perëndimor.

Në raport thuhet se në Shqipëri 35 për qind e stafeve nëpër spitalet publike janë ‘non medical professionals’. Sipas Bankës Botërore nuk janë as mjekë, as infemiere as laborantë, domethënë janë punonjës pa një status mjekësor.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas BB, kjo është shifra më e lartë në botë.

E pas këtij raporti natyrshëm lind natyrshëm pyetja: Kush punon në spitalet e Shqipërisë? Marangozë, hidraulikë, apo gomista?

Nëse stafi jo mjekësor do të ulej në përqindjen normale që e kanë vendet e tjera të botës, atëherë me paratë e kursyera ne mund të punësonim më shumë mjekë, ose të rrisnim rrogat e mjekëve ekzistues.