LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"PS do që të ikë Adriatik Llalla që të mbyllin dosjet e hapura"

Lajmifundit / 7 Dhjetor 2017, 09:20
Aktualitet

Deputeti dhe kryetari i LZHK-së, Dashamir Shehi i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News thotë se qëllimi i Partisë Socialiste është largimi i kryeprokurorit Adriatik Llalla për të mbyllur disa dosje që janë hapur muajt e fundit.

“Këtyre u intereson që të iki ky (Llalla) që është sepse fatkeqësisht muajit e fundit hapi ca dosje"- tha Shehi.

"Dëshira është për të mbyllur këto që janë hapë jo çdo të bëjë ai që do vijë sepse ai do të jetë një punëtor provizor aq më tepër që me ligjin me ri i kanë rënë fuqitë kryeprokurorit”, – shtoi ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion