"PS do që të ikë Adriatik Llalla që të mbyllin dosjet e hapura"
Lajmifundit / 7 Dhjetor 2017, 09:20
Aktualitet
Deputeti dhe kryetari i LZHK-së, Dashamir Shehi i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News thotë se qëllimi i Partisë Socialiste është largimi i kryeprokurorit Adriatik Llalla për të mbyllur disa dosje që janë hapur muajt e fundit.
“Këtyre u intereson që të iki ky (Llalla) që është sepse fatkeqësisht muajit e fundit hapi ca dosje"- tha Shehi.
"Dëshira është për të mbyllur këto që janë hapë jo çdo të bëjë ai që do vijë sepse ai do të jetë një punëtor provizor aq më tepër që me ligjin me ri i kanë rënë fuqitë kryeprokurorit”, – shtoi ai.