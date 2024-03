Denoncimi/ "Nipi i Myslym Pezës bëhet pronar tokash në Dhërmi"

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar në faqen e tij në Facebook se nipi i Myslim Pezës bashkë me Edi Ramën janë duke vjedhur tokat e pronarëve legjitimë në Dhërmi.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri Sali Berisha:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Edvini me nipin e Myslym Pezes u vjedhin tokat pronareve shekullor ne Dhermi!

Lexoni mesazhin e pronarit dixhital! sb

“Pershendetje Dr,Doja te ju informoja dhe do ju lutesha te publikonit matrapazlleqet e fundit te qeverise Rama ne bregdetin e Dhermiut Aktualisht shetitorja ne bregdetin e Dhermiut ne pjesen e ish Kampit te Punetoreve eshte pezulluar sepse atje Rama po ndihmon Alban Pezen per te ndertuar nje Hotel ALban Peza ka perfituar ne menyre krejt te jashteligjshme nje siperfaqe prej 17 m2 toke duke u rene ne qafe disa dhjetra familjeve autoktone

Vendim me te cilin Peza regjistroi pronen eshte skandaloz, ai ka blere vetem godinen dhe me nje vendim skandaloz detyron Hipoteken qe ti regjistroje pervec godines edhe 17 mije m2 toke. Shpesh eshte paraqitur ne Dhermi i shoqeruar eshe nga djemte e Arta Dades, te armatosur dhe duke i bere presion banoreve te zones. Alket Hyseni as qe e vuri ujin ne zjarr per ti bllokuar dhe hetuar menyren e perfitimit te kesaj prone nga ana e Alban Pezes, me siguri me nderhyrjen personale te Rames, Tani favori me i fundit eshte dhenia e nje leje ne favor te ALban Pezes mu ne buze te detit duke i bere karshillek disa dhjetra familjeve autoktone por edhe interesit te gjithe pushuesve te cilet mund te shfrytezonin ate shetitore. Po ky eshte kusheriri i Dashamir Pezes! Skam asnje te dhene tjeter! Ajo qe mund te them me bindje eshte qe nipi i babe Myslymit doli pronar ne vijen e pare te Dhermiut! Ky eshte eshte nje absurd!

Ky perfitoi token me disa mashtrime duke perdorur BSPSH, Sindikaten e PAvarur te Transporteve, ZRPP VLore, Gjykaten Vlore, etj....! Kjo eshte nje histori e mirefillte korrupsioni, mashtrimi dhe matrapazlleku! Rama prishi godinen e ish Kampit dhe tani po e pajis me leje Albanin! Per kete arsye ajo pjese e shetitores ka mbetur jashte projektit....! Mjere ne qe na lane te paret token atje dhe na u be peshqesh!Ju lutem publikojeni kete skandal se vetem ju beni transparence ne kete vend,. Gjithe te mirat

P.S.: jam gati te ju ve ne dispozicion dokumenta te ndryshem me te cilat provohen kalimet e paligjshme te pronesise ne favor te ALban Pezes!”/syri