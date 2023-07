E rrallë, gruaja humbet unazën e fejesës, gjendet pas 3 muajsh në oqean

Ky është momenti emocional kur një nuse e sapomartuar u ribashkua me unazën e saj të humbur të fejesës, pasi u gjet në oqean, tre muaj pasi u zhduk.

Christie Campbell, 22 vjeç, ishte me pushime në Spanjë, kur unaza e dizajnuar posaçërisht nga burri i saj Calum humbi në një plazh të mbipopulluar në muajin Maj.

çifti u mërzit dhe argua nga vendi duke besuar se kurrë nuk do ta shohin përsëri sendin e çmuar të bizhuterive.

Calum, 24 vjeç, dhe kushëriri Stuart Campbell kishin kontrolluar plazhin me orë të tëra por pa rezultat. Stuart vendosi kontakt me një kompani për dedektimin e sendeve metalike dhe me shpresën se nuk kishte për ta gjetur atë ndonjëherë, Stuart ishte tronditur nga lajmi i mahnitshëmm se unaza e çmuar e Christie ishte gjetur.

