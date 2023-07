Sam Smith do të heqë dorë nga këngët e dhimbshme

Sam Smith është gati të heqë dorë nga tekstet e këngëve të dhimshme pasi tashmë ka gjetur dashurinë me Brandon Flynn.

Këngëtari dhe tekstshkruesi ka nisur punën për albumin e tij të tretë pas një suksesi që korri me albumin e tij në 2014-ën “In the Lonely Hour” dhe këtë vit me “The Thrill of It All” por ka vendosur të heqë dotë me këngët e dhimbshme rreth zemrave të lënduara pasi tashmë ka nisur lidhje me aktorin “13 Reasons ëhy”.

“Mund të nis të shkruaj disa këngë të lumtura. Jam lodhur nga të qënurit pesimist. Dua të sfidoj v eten time si tekstshkrues, duke sjellë këngë të fuqishme”, ka thënë këngëtari për “The Sun”.