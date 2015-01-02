“Ndalohet hyrja për fansat e Putinit!”
Vendimi i pronarit të një restoranti në Gdinj te Deti Baltik në Poloni,që në dyer të vendosë pllakatin “Ndalohet hyrja për përkrahës të Putinit”, ka shkaktuar reagime.
Vërejtja është vënë mbi afër mbishkrimit STOP për qentë, dhe disa polakë ia kanë tërhequr vëmendjen pronarit , një emigrant ukrainas, se ndalime të tilla ishin bërë nga nazistët gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Pronari, ukrainasi Vadim Sikerko, njoftojnë medie të huaja, pohon se, transmeton Koha.net , nuk ka asgjë kundër që rusët ë hyjnë restorantin e tij, porse ai nuk dëshiron që në të jenën përkrahësi t e kryetarit të Rusisë Vladimir Putin.
"Kjo është një lloj proteste kundër politikës së Putinit”, ka thënë ai.