Meri Shehu: Ja shenjat e horoskopit më me fat për muajin Dhjetor

Astrologia Meri Shehu ka bere parashikimin e yjeve për muajin Dhjetor. E ftuar në emisionin “Rudina” në Televizionin Klan, Meri foli për shenjat më të favorizuara në dashuri, ekonomi, karrierë etj, po ashtu edhe për shenjat më pak të favorizuara.

“Që në datë 18 fillon hëna në Shigjetar dhe do të fillojë një periudhë e bukur. Do të jetë një fundvit shumë i këndshëm për të gjitha shenjat”, tha astrologia.

Renditja duke filluar nga me pak të favorizuarat:

12 – Gaforrja. Saturni do të dalë përpara shenjës së tyre, ata do vihen përpara përgjegjësive nga partneritete. Këtë kërkesë llogaria ata do ta kenë problem dhe kushtet do t’i kenë shumë të forta. Dhjetori do të sjellë probleme me punën dhe pak me shëndetin. Ekzaminimet shëndetësore që mund të bëjnë këtë muaj të mos i marin shumë seriozisht.

11 – Binjakët. Hëna e plotë për ta do ta bëjnë të vështirë. Ata mund të bien pre e pengesave, mund të kenë ndarje dhe keqkuptime. Fundi i vitit do të jetë më i mirë.

10 – Peshorja. Do të ketë një 2 vjeçar të vështirë. Ata duhet të marin vendime, nëse do martohen apo jo dhe për çështjet e pronësive. Problematikat familjare do t’i shoqërojnë.

9 – Dashi. Presupozohet që të kenë në 2 vjeçar ngritës, por në fakt do të jetë 2-vjeçar i lodhshëm. Ata do të kenë probleme me ligjin, probleme me çështjet fetare. Do të kenë udhëtime. Dashët duhet të eleminojnë kontratat.

8 – Luani. Shkëlqimi i tyre është zbehur, do të jetë vit i vështirë, jupiteri në akrep i sundon. Ata do të kenë probleme me punën e përditshme. Luanët do të kenë influenca edhe me shëndetin. Duhet të kenë kujdes me jetën erotike. Nuk duhet të marrin vendime për jetën personale.

7 – Virgjëresha do të stabilizohet në një marrëdhënie ku do të ndihen të sigurt. Virgjëresha është shenja e bardhë dhe nuk kërkon hapje në një marrëdhënie. Duhet të kenë kujdes me çështjet e shtëpisë dhe nuk duhet të shesin pasuri të patundshme.

6 – Peshqit. Hëna e plotë do ndikojë tek peshqit dhe premtimet e mëdha nuk janë ashtu siç i kanë menduar, kështuqë të mos besojnë shumë. Pas datës 23 mund të marrin vendime, ata mund të kenë probleme me punën, ndoshta edhe shkarkime.

5 – Shigjetari. Kjo shenjë mund të ketë bashkëpunime që mund t’i dalin flluskë. Do të ketë edhe lajme të mira për shigjetarët, për 2 vite e gjysmë do stabilizojnë buxhetin e tyre.

4 – Demi. Saturni do t’i ndihmojë shumë. Nëse duan të kualifikohen apo të zhvillojnë një projekt për herë të dytë. Do të ketë edhe rregullime ligjore për ata që kanë patur probleme. Ata do të çlirohen nga problematika pas datës 20 dhjetor.

3 – Ujorët do të argëtohen dhe do kenë një muaj erotik. Ujorët do kompesojnë shkarjen psikologjike dhe do bëhen më strategjikë. Ata do dalin dhe do argëtohen, por nuk duhet të marin asgjë seriozisht pavarësisht shkëlqimit.

2 – Akrepi do ta shijojë këtë muaj. Ky muaj do jetë fantastik, do kenë favorizime për planet e tyre. Fjala e tyre do të dëgjohet më shumë, do kenë ecuri të stabilizuar. Pas datës 18 do ecin dhe do përparojnë.

1 – Bricjapi do të çlirohet nga saturni në shigjetar. Do fillojë një epokë e vogël për ta. Do të kenë jetë psikologjike më të fortë. Duhet të kenë kujdes nga thashethemet dhe nuk duhet të kenë besime të mëdha.