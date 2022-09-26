LEXO PA REKLAMA!

Moti i keq, rrezik për tornado në Jon, harta ku pritet të ndodhë fenomeni

Lajmifundit / 26 Shtator 2022, 15:39
Aktualitet

Moti do të përkeqësohet nga mbrëmja e së hënës, pasi një stuhi e motit të keq me emrin “Bogdan”  që prek Italinë do të lëvizë drejt rajonit të jugut. Nga orët e mbrëmjes në zonat jugut të vendit tonë priten reshje të dendura shiu dhe stuhi , të cilat pritet të vazhdojnë deri në mesditën e së martës.

Shira dhe stuhi lokale priten fillimisht në pjesët e detit Jon dhe në pjesën jugore të Shqipërisë të cilat gradualisht do të shtrihen në pjesët e tjera të Jonit, pjesën perëndimore dhe ndoshta në Peloponezin Veriperëndimor.

Efektet vende-vende në Jon, Epir dhe Kontinentin Perëndimor do të jenë të forta dhe priten të shoqërohen me reshje të larta shiu.

Episodi i pritshëm i reshjeve është i Kategorisë 3 sipas Indeksit Rajonal të Reshjeve (RPI).

Vlen të theksohet se në orët e mëngjesit të së martës 27/09 gjatë shfaqjes së stuhive në pjesë të detit Jon si dhe në pjesët bregdetare të jugut të vendit ka mundësi për tornado .

Harta e mëposhtme tregon reshjet kumulative të pritura gjatë ditës së hënë 26/09 deri në mesditën e së martës 27/09 dhe përmbledh zonat kryesore me rrezik të lartë.

