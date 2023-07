Ivica Dacic: Nuk e tërheqim urdhër-arrestin ndaj Ramush Haradinajt

Ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Daçic, tha se Serbia nuk e ka tërhequr as fletarrestin e as aktakuzën kundër kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe ka përkujtuar se tërheqja e fletarrestit të Interpolit është bërë me kërkesë të UNMIK-ut.

Mëtutje, duke folur sot para gazetarëve në Beograd, Daçiq theksoi se “tërheqja e fletarrestit do të nënkuptonte se ne kemi hequr dorë nga ndjekja, por ne këtë nuk e kemi bërë”, tha Ivica Daçiq.

Ministri i drejtësisë i Kosovës, Abelard Tahiri, të premten ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë, se emri i kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, është hequr nga lista e personave në kërkim nga Interpoli.