Vjosa del nga shtrati, përmbyt banesa e biznese, ushtria evakuon 89 banorë

Vjosa ka dale nga shtrati diten e sotme duke permbytyr biznese e banesa.

Ushtria njoftoi se janë rreth 400 efektivë të FA aktualisht të angazhuar në terren. Ne total jane evakuuar deri më tani 89 persona,gjate nates se mbremshme ne zonat prane lumit te Vjoses.

Batalioni i kembesorise eshte nisur drejt fshatit Roms te Mallakastres per te ngritur nje cader per nje familje,banesa e te cileve eshte permbytur. Kane me vete krevate dhe veshje.

Me heret sot, Kryeministri Rama takoi trupat e FA ne Uren e Mifolit duke u thene: Djema jeni heronj! Nuk di si tju falenderoj! Falenderimet dhe vleresimet e mia maksimale./lajmifundit.al