Parashikimi i motit për 24 orët në vazhdim, ja si do të jenë prurjet në lumenj

Moti gjatë ditëve në vazhdim duke përfshirë edhe ditën e dielë në Shqipëri do të vazhdojë të shoqërohet me reshje maksimale gjatë 24 orëve.

Sipas Institutit të Gjeoshkencave Energjisë dhe Ujit, prurjet e ujrave në basenet e Vjosës, Semanit dhe Shkunbinit do të vazhdojnë të jenë intensive. Në basenin e lumit Vjosa këto prurje kanë qenë edhe më intensive.

Shenjat e alarmit për përmbytje urbane ose nga përrenjtë dhe lumenjtë e vegjël janë hequr nga tabela e qarqeve, sepse këto përmbytje e kanë kaluar pikën kritike përgjatë natës së kaluar. Ndërkohë që mbeten në alert paralajmërimet për vazhdimin e përmbytjes nga Lumi Vjosa në qarqet Fier dhe Vlorë.

Nga llogaritjet e fundit hidrologjike rezulton se, në pjesët fushore të këtyre lumenjve do të vazhdojë përmbytja me prurje shumë të larta nga Lumi Vjosa. Efektet kryesore të përmbytjeve në pjesët fushore në qarqet Vlorë dhe Fier do të vazhdojnë përgjatë ditës së sotme e Shtunë (dt.02.12.2017).

Lumi Vjosa do të fillojë të tërhiqet në shtratin e tij natyral përgjatë fundit të ditës së Hënë (dt.04.12.2017).

Në pjesët e sipërme të baseneve në qarqet (Elbasan, Gjirokastër dhe Berat) do të ulet rreziku nga përmbytja.

Ky informacion do të përditësohet nga IGJEUM sipas llogaritjeve te ardhshme dhe do të njoftoheni për çdo ndryshim në parashikimin e përmbytjeve.

PARASHIKIMI METEO :

RESHJE

Sot pasdite (e shtunë, dt.02) reshjet do të vazhdojnë, me një intensitet mesatar deri lokalisht intensive.

Nesër (e diel, dt.03) reshjet do të vazhdojnë me një intensitet mesatar deri lokalisht intensive të shoqëruara me shtrëngata.

Reshjet do të jenë në formë dëbore në zonat e larta malore, kryesisht në veri dhe lindje të vendit.

TEMPERATURAT

Nesër (e diel, dt.03) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 7 °C / 13 °C

në vendet e ulta: 6 °C / 13 °C

në vendet malore: -1 °C / 6 °C.

ERA

Sot pasdite (e shtunë, dt.02) dhe nesër (e diel, dt.03) do të fryjë e dobët, ndërsa ne bregdet deri mesatare.