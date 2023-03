Ligji i ri/ Flamuri kombëtar lejohet të përdoret në 6 komuna të Malit të Zi

Flamuri kuq e zi do të përdoret edhe në komunat e Malit të Zi ku shqiptarët janë më pak se pesë për qind e popullatës. Kjo falë ligjit të ri për përdorimin e simboleve kombëtare në Mal të Zi, që sipas ekspertëve, eliminon mangësitë e ligjit të mëparshëm, njofton "Zëri i Amerikës". Me anë të këtij ligji, përveç në Tuz dhe Ulqin, shqiptarët do të kenë të drejtë të valojnë flamurin kuqezi edhe në Tivar, Plavë, Guci dhe Rozhajë.

Ligji i ri për përdorimin e simboleve kombëtare në Mal të Zi, siç thonë ekspertët, eliminon mangësitë e ligjit të mëparshëm, që shpesh herë shkaktonte keqinterpretime të formave të ndryshme. Ligji i ri për herë të parë mundëson që simbolet kombëtare të përdorën edhe në ato zona ku pjesmarrja e pakicave është në nivelin 5 për qind.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Drejtori gjeneral në Ministrin për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, Leon Gjokaj për "Zërin e Amerikës" tha se me këtë ligj është bërë një hap i madh përpara për sa i përket ruajtjes dhe shpalosjes së identitetit të popujve pakicë në të gjitha ato komuna ku përbëjnë shumicën, gjegjësisht edhe në ato komuna ku pakica përbën një përqindje të konsiderueshme e cila është përkthyer si në rastin e përdorimit zyrtarë të gjuhës në një 5 për qind.

Përdorimi i lirë i simboleve kombëtare nuk do jetë vetëm në Tuz dhe Ulqin, simbolet kombëtare do të përdorën për festa shtetërore dhe kombëtare edhe në Tivar, Rozhajë, Plavë dhe Guci. Gjokaj thotë se, sa i përket përdorimit privat të flamurit kombëtar qoftë në shtëpi apo në ndonjë evenimet tjetër privat, ai mund të përdorët fare lirshëm. Ndërsa sa i përket institucioneve shtetërore po ashtu është bërë një hap i madh përpara, pasi që me ligjin e vjetër përdorimi i flamurit ishte i kufizuar, kurse sot, në të gjitha institucionet publike në komunat e lartë përmendura, përdorimi i simboleve kombëtare të pakicave do të jetë i lirë por edhe i obliguar krahas simboleve shtetërore.