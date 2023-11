Xhensila Pere aksidentohet gjatë provave/ Ja çfarë ka ndodhur

Xhensila Pere, konkurrente në “Dance with me” e ka akoma me pikëpyetje pjesëmarrjen sonte në spektakël. Ish-missi është aksidentuar duke lënduar keq këmbën. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Xhensila në Instagram duke postuar një foto me këmbën e fashuar e duke pyetur:

“Si do të kërcej unë sonte?

Postimi i Xhensilës

Xhensila Pere dhe Trim Jetullahu janë një nga çiftet më të dashur për publikun në spektaklin “Dance with me”, duke dhuruar show çdo të hënë mbrëma.