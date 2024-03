Shkencëtarët zbulojnë bërthamën e dytë të Tokës

Shkencëtarët kanë sjellë së fundi fakte dhe argumente të reja, të cilat hedhin dyshime se në brendësi të planetit të Tokës gjendet një bërthamë e dytë.

Specialistët gjeologë kanë shfrytëzuar tërmetet për të studiuar këtë zbulim të ri dhe për këtë gjë kanë monitoruar përhapjen e valëve sizmike, të cilat sipas llogaritjeve tregojnë se në brendësi të Tokës shtrihet diçka, e cila nuk është faktuar më parë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Xianodong Song, një gjeolog nga Universiteti i Illinoisit, thotë se struktura me dy bërthama mund të ndihmojë në zbulimin e detajeve të reja, sesi është formuar Toka.

Ai ka thënë se bërthama e dytë mendohet të ketë pak a shumë përmasat e Hënës sonë dhe se ajo përbëhet nga një copë solide hekuri.

Zbulimi mund të ketë një domethënie të madhe për të kuptuar formimin e brendshëm të planetit tonë dhe, nëse dyshimet për një bërthamë të dytë të Tokës do të provohen, atëherë duhet të rishkruhet historia, citon top channel. Shkencëtarët thonë se kjo risi i çon studimet për Tokën në një fazë tjetër, që nëse do të provoheshin do të ishin historike.