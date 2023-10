Rrëfimi i politikanit: Çfarë më tha Aleksandër Lalo kur e takova për herë të fundit

Një ditë më parë u nda papritur nga jeta kompozitori dhe “Mjeshtri i madh”, Aleksandër Lalo.

Reagimet për ndarjen nga jeta të kompozitorit të njohur në moshën 68-vjeçare kanë qenë të shumta, ndërsa ditën e sotme në orën 11.00 pritet të zhvillohen homazhet për nder të tij.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndërkohë, kryetari i këshilltarëve të djathtë në këshillin bashkiak të Tiranës, Leonard Olli në një postim në facebook rrëfen bisedën e fundit me kompozitorin Lalo, pak muaj më parë.

“Maestro Lalen e takova pak muaj me pare ne homazhet e kengetarit Francesk Radi. Me ironine e tij therese me tha: Si ka ardh puna duhet te vdesim qe te kujtohet dikush per ne artistet. Me dhembi ne shpirt kjo e vertete e hidhur. Lamtumire mjeshter, u prehsh ne paqe! Ngushellime nga zemra familjareve, kolegeve e miqeve te tij!”, shkruan Olli.