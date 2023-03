Atletico s`di të fitojë më, cfarë po ndodh me skuadrën e Simeones?!

Një barazim që djeg ky në kampin e Atleticos pasi tashmë kampionët e Spanjës e shohin veten në vendin e 4-t të klasfikimit të parakaluar edhe nga Valencia.

Los Colchoneros regjistruan barazimin e tretë radhazi në Primera pasi u ndalën edhe nga Espanyoli.

Në Cornella El Prat përfundoi gjithcka 0-0 me skuadrën e El Cholo Simeones që arriti të mbronte rezultatin edhe pse luajti për një pjesë loje me një lojtar më pak pas daljes me të kuq të qëndërmbrojtësit brazilian Joao Miranda.