Drogë me mushka drejt Malit të Zi, arrestohen dy persona, 3 të tjerë në kërkim

Ne kuader te operacionit policor “Ndalesa e Fundit” ku u bë arrestimi në flagrancë i dy personave dhe u shpallen ne kerkim 3 te tjere, policia ka publikuar edhe emrat e ketyre te fundit si dhe pamjet e operacionit.

Njoftimi i policise

Sot me datë 15.11.2017 nga efektivet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër në bashkëpunim me efektivët e Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe u finalizua me sukses operacioni policor “Ndalesa e Fundit” ku u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:

Fatbardh Hoxha 26 vjeç, banues në Komes, Fushë Krujë

Kledi Xeka 29 vjeç, banues në fshatin Halilaj, Fushë Krujë.