Përplasje me armë në Greqi! Plagoset 22 vjeçari shqiptar, tentoi ti merrte armën policit

Një shqiptar ka mbetur i plagosur pas përplasjes me policinë greke. Ngjarja ka ndodhur në kavall të Greqisë, kur një patrullë policie i ka bërë me shenjë mjetit me të cilin udhëtonte shqiptari për të ndaluar. Por 22 vjeçari shqiptar në tentativë për tu larguar ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka pësuar aksident.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjatë kohës që policët grekë i janë afruar mjetit për të arrestuar shqiptarin, ky i fundit ka sulmuar policin grek dhe ka tentuar ti marrë pistoletën, në këtë moment oficeri tjetër i policisë pasi ka qëlluar një herë në ajër, herën e dytë ka plagosur shqiptarin.

Në mjetin e drejtuar nga shqiptari janë gjetur 10 pakistanezë të plagosur si pasoje e përplasjes.

Ne spital u dërgua dhe polici dhe shqiptari i cili ka mbetur i plagosur në dorë dhe në zonën gluteale.