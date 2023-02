Rama sulmon median italiane: Kazanë gjithandej! Reagon gazetarja e huaj

Emisioni investigativ italian “Le Iene” transmetoi përpara disa ditësh një reportazh nga Bulqiza ku trajtohej problemi i fëmijëve që punon gjithë ditën në stoqet e mineralit të kromit për të fituar 100-200 lekë në ditë. Fëmijët dëshmonin me zë dhe figurë se kjo ishte një mënyrë për të ndihmuar familjet e tyre të varfra dhe gazetarja Alice Martineli i shoqëroi ata përgjatë një dite pune me mineralet.

Pamjet ishin shokuese dhe u bënë virale duke sensibilizuar por edhe zemëruar gjithë shoqërinë.

Sot, Edi Rama, gjatë një vizite në Bulqizë e mohoi të gjithë këtë situatë. Ai tha se media që ka bërë reportazhin është një media kazani si edhe që pamjet e shfaqura ishin të vjetra dhe ato nuk i përkisnin aspak periudhës së tij të qeverisjes.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Më erdhi inatë me një media italiane se kishin bërë një reportazh të ndyrë për fëmijët që mbledhin krom, me filmime të vjetra. Tani mund të ketë ndonjë rast sporadik, por s’është më siç ka qenë. Për të treguar: Ja Shqipëria! Tmerr.. tmerr. Ç’a të thuash. Kazanë gjithëandej…”

Nisma Thurje ka kontaktuar me gazetaren e Le Iene duke e pyetur se kur janë bërë xhirimet, pa u dhënë kontekst të deklaratave të Kryeministrit. Ajo konfirmoi se xhirimet janë bërë nga datat 14 në 16 tetor të këtij viti. Kur i sqaruan se përse po e pyesnin gazetarja tha se për këtë çështje do të ketë edhe një deklaratë zyrtare nga Le Iene dhe ishte e shokuar se si një kryeministër mund të gënjejë hapur dhe në vend që të merret me zgjidhjen e problemit, shan median që e solli në vëmendje.