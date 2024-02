Aksident në tunelin e Elbasanit, tre persona mbeten të plagosur

Tuneli Tirane-Elbasan eshte bere vend i nje aksidenti te rende me pasoje plagosjen e tre personave.

Në aksident mesohet se janë përfshirë dy automjete të tipit Volksvagen dhe Ford ndersa si pasojë janë plagosur 3 persona.

Njoftimi i policisë

Më datë 10.11.2017 në aksin rrugor Tiranë-Elbasan në dalje të tunelit shtetasi B.P., 57 vjeç banues në Tiranë duke drejtuar mjetin tip “VolksWagen” me targa TR 8025 R, është përplasur me mjetin “Ford” me targa AA863IV, drejtuar nga shtetasi F.Xh., 28 vjeç banues në Elbasan.

Si pasojë janë dëmtuar shtetasit I.B., 57 vjeç banues në Elbasan i cili ishte pasagjer në mjetin tip “Ford”, drejtuesi i mjetit Volksëagen dhe pasagjeri, shtetasi G.H., 33 vjeç banues në Tiranë.

Të tre shtetasit janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin Kirurgjik Elbasan dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e policisë po punojnë për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.