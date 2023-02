Elvana Gjata rikthehet në Shqipëri, merr pjesë në koncertin e motrës

Migena Gjata sopranoja shqiptare që ka tërhequr vëmendjen e kritikës e mediave gjermane prej vitesh me zërin e saj, performoi për publikun kryeqytetas të shtunën në mbrëmje (4 Nëntor). Ashtu sikurse ishte paralajmëruar sopranoja mbajti koncertin e saj me veprat e Schumann, Wolf, Schubert, Webern dhe e mbylli mbrëmjen me Strauss në kuadër të tetorit gjerman. Ne piano Migena shoqërohej nga Günther Albers.

Salla e Akademisë së Arteve ish mbushur plot e përplot me artdashës të cilët shijuan çdo moment të performancës. Në fakt Gjata kish zgjedhur që hyrja të ishte e lirë për këdo që dëshironte të shijonte vlerat e muzikës operistike. Kështu të gjithë mundën të admironin “timbrin e kadiftë e simpatik, fleksibël si në notat e poshtme ashtu dhe në ato të lartme pa asnjë lloj sforcimi”, “vokalin e shkëlqyer e të çmuar mozartian”, “vokalin shumë shprehës dhe plot magji” dhe siç opernnetz.de, waz.de dhe Lokal-Anzeiger e kishin cilësuar, shkruan opinion.al.

Në sallë përveç personazheve të famshëm (Jonida Maliqi, Marsela Çibukaj, Valdrin Sahiti, Dalina Buzi, Julka Gramo, Ervin Kurti, etj.) sigurisht nuk mund të mungonin prindërit e Migenës dhe motra e saj Elvana Gjata.