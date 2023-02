Borxhet e mëdha të ARMO-s, Ahmetaj: Pasojë e privatizimit

Kryetari i komisionit parlamentar të ekonomisë, Erjon Braçe kërkoi shpjegime nga ministri i Financave për borxhet e mëdha që kompania ARMO ka ndaj Tatimeve.

“Me 24.5 miliardë lekë borxh i trashëguar doganor, ku mbi 55 për qind e tij zotërohet nga 6 kompani të përpunimit dhe tregtimit të naftës. Tre emra këtu lidhen me një grup, ARMO-n”, deklaroi Brace.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Kryesori në atë borxh është ARMO për shkak të trashëgimisë dhe kjo erdhi si rezultat i një privatizimi aspak të duhur dhe produktin po e vuajmë edhe sot”, u përgjigj Ahmetaj.

Në fund të vitit të kaluar borxhet e ARMO ndaj shtetit arritën 160 milionë euro. Një pjesë e madhe e këtyre detyrimeve tashmë janë në procese gjyqësore, ndërkohë që borxhet para 2010-s janë fshirë nga amnistia.

Por ARMO nuk është e vetmja kompani e naftës që përbën problem për qeverinë. Edhe “Albpetrol” do t’i nënshtrohet një ristrukturimi të fortë.

““Albpetrol” do të reduktohet, do jetë një njësi teknike, shumë asete që kanë mbetur do t’u jepen investitorëve të huaj dhe pjesa tjetër e punëtorëve do të trajnohen në periudhë tranzitore me pagesë. Ne nuk mund të mbajmë më një kompani që konsumon të ardhura që vijnë nga nafta dhe nuk sjellin ndonjë gjë të madhe për publikun shqiptar”, tha ministri i Energjitikës dhe Industrisë, Damian Gjiknuri.

Aktulisht “Aplbetrol” ka mbi 2 mijë punonjës. Ndërkohë, kontratat e reja në nxjerren e naftës dhe gazit në Shqipëri do të bëhen sipas një modeli të ri, ku përfitimi i palës tonë të jetë që në hapat e parë. Me ndihmën direkte të qeverisë amerikane, Shqipëria do të përmirësojë ligjet për këtë sektor.