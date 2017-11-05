LEXO PA REKLAMA!

Historia e dhimbshme e te burgosurës nga Shkodra , flet drejtoresha Joi Xhakaj

Lajmifundit / 5 Nëntor 2017, 16:14
Në burgun e grave dhe vajzave në vendin tonë mund të dëgjosh histori nga më rrënqethëset.

E tillë është edhe ajo e një zonje nga Shkodra.

Të qenurit në krye të një institucioni si burgu i grave në kryeqytet, për Xhoi Jakajn ka qenë edhe një përgjegjësi e madhe morale.

Jakaj, e cila drejtoi burgun e grave dhe vajzave për dy vite, ka zgjedhur ta rrëfejë këtë histori të zonjës shkodrane, pasi për të ka qenë më e dhimshmja që ka përjetuar kur ka qenë në krye të këtij institucioni.

“Historia e një zonje nga Shkodra që nuk e lejonte burri të takonte fëmijët! Unë negociova pafund derisa kam arritur që të realizoj takimin e fëmijëve me nënën e tyre pas dy vitesh”,-tregon Xhoi në rrëfimin e saj për “Thumb”.

