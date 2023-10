Nata e Bardhë në Tiranë, pas italianes vjen Emily Sande

Këngëtarë anë e mbanë botës do të shkelin në Shqipëri për Natën e Bardhë.

Pas këngëtares italiane Giusy Ferreri të ftuar një vit më parë, ajo që të zbardhë 29 Nëntorin këtë vit, është Emily Sande, një emër mjaft i njohur në botën e muzikës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ky lajm ka gëzuar shumë qytetarë, duke komentuar pozitivisht në statusin e kryebashkiakut të Tiranës.

E lindur ne Britanine e Madhe, Adele Emily Sande, shkroi këngën e saj të parë kur ishte vetëm 11 vjeç.

Por e njohur për publikun ajo u bë në vitin 2008, kur nisi daljet e para skenike, te cilat kulmuan në 2011 me lancimin e “Read all about it”, ku ajo zuri vendet e para të klasifikimeve muzikore.

“Next to me”, “My kind of love” apo “Read all about it” janë vetëm disa nga këngët më të dëgjuara dhe të preferuara të këngëtares.