I dashuri i ri është shumë xheloz, çfarë po i ndodh aktores Tuba Buyukustun
Edhe pse historia e tyre u bë publike pas një skandali me policinë dhe pas disa javëve burg, për çiftin Tuba Büyüküstünün dhe të dashurin e saj të ri, biznesmenin Umut Evirgen, lajmet nuk kanë fund.
Çifti janë parë shpesh së fundi në Stamboll në disa ambiente nate, meqenëse Evirgen është edhe pronar i një klubi nate në Emirgan “Secret Kalsın”.
Mediat turke, ditët e fundit raportojnë se i dashuri i ri i aktores është mjaft xheloz, madje mendohet se i kontrollon asaj edhe profilet sociale për të parë se çfarë pëlqen dhe nëse pëlqen edhe ndonjë postim të ish-it të saj.
Gjithçka thuhet, mbetet në kuadrin e thashethemeve. Askush prej dy personazheve nuk kanë bërë publik raportin e tyre dhe aq më tepër se si po u shkon lidhja.
Megjithatë, miq të afërt me biznesmenin thonë se Umut Evirgen është shumë i dashuruar me Tuba-n. Ai u ka rrëfyer atyre se kurrë më parë nuk ka ndier një dashuri si kjo.
Tuba Buyukustun, në qershor të këtij viti i dha fund martesës së saj 6-vjeçare me aktorin Onur Saylak.