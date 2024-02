Zbardhet shkaku i aksidentit te furgonit me turiste amerikane ne Tepelene, arrestohet shoferi

Zbardhet shkaku i aksidentit qe ka ndodhur në hyrje të qytetit të Tepelenës. Një mjet furgon me 20 turistë nga Karaibet është përplasur me një kodër në anë të rrugës. Menjëherë në vendngjarje ka mbërritur policia e cila ka bëre me dije se janë dëmtuar 3 gra, 1 burrë dhe 1 vajzë.

Policia gjithashtu ka njoftuar se të dëmtuarit janë jashtë rrezikut për jetën. Shkak i aksidentit dyshohet të jetë përgjumja e shoferit ndërkohë në njoftim thuhet se është arrestuar drejtuesi i mjetit Arben Lame 46 vjeç nga qyteti i Fierit. Mjeti i tij autobuz tip “Benz” mban targat AA 520 NA. Gjatë këtij aksidenti kanë marrë dëmtime të lehta 6 turistë :

S.K, 6 vjeçe, banuese në SHBA, jashtë rrezikut për jetën.

A.F, 66 vjeç dhe R.F, 79 vjeç banues në Tirinad – Tabako (të dy këta shtetas ndodhen në spitalin e Fierit jashtë rrezikut për jetën).

M.H, 70 vjeçe banuese në SHBA

J. H, 63 vjeç, dhe R.P 64 vjeç. (të tre këta shtetas ndodhen në spitalin e Gjirokastrës me dëmtime të lehta jashtë rrezikut për jetën).