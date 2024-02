Kapshticë, pala greke bllokon kalimin e makinave e këmbësorëve të dielën

Pala greke ndalon per tri ore levizjen e makinave dhe udhetareve nga pika kufitare e Kapshticës te dielen.

Lajmi u be me dije nga policia shqiptare permes nje njoftimi zyrtar.

"Njoftohemi nga Policia Greke, se më datë 29.10.2017 nga ora 02:00 deri në orën 05:00, në këtë pikë kalimi do të ndërpritet puna dhe nuk do të mund të kalojnë as mjetet as këmbësorët.

Kjo ndërprerje do të bëhet, për shkak të disa rregullimeve që do të kryhen në linjën e internetit", ka deklaruar policia e shtetit.