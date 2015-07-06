LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Presidenti grek thërret liderët e politikës pas referendumit

Lajmifundit / 6 Korrik 2015, 09:46
Bota

greqiPresidenti grek,Prokopis Pavlopoulos, thirri sot në një takim liderët e politikës greke lidhur me hapat që do të ndërmarrë Greqia pas referendumit që i tha JO masave shtrënguese të kreditorëve.

Në tryezën e Presidentit grek mbërriti kryeministri Alexis Tsipras, përfaqësues të partive aleate në qeveri si dhe përfaqësues të opozitës, ndërsa munguan ata të Agimit të Artë.

Takimi do të jetë konsultatit dhe do të dalë me një përfundim se cili do të jetë qëndrimi i Athinës zyrtare pas referendumit kundër masave shtrënguese të Trojkës europiane dhe sesi do vijojnë më tej negociatat me Eurogrupin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion