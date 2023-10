Avokati i Doshit: Arrestimi i paligjshëm, kontrolli në banesë s`gjeti asgjë të paligjshme

Avokatet mbrojtes te Tom Doshit kane shkuar ne drejtorine e policise se Tiranes dhe po presin vazhdimin e procedurave pas arrestimit te klientit te tyre.

Njeri nga avokatet kritikoi veprimet e prokurorise. "Ka mbërritur klienti në drejtorinë e policisë. është lëshuar urdhër-ndalimi nga prokurori i përgjithshëm, në kundërshtim me ligjin. Eshtë bërë kontroll banese pa pasur asnjë vendim.

Eshtë marrë zoti Doshi, nuk ka bërë asnjë deklaratë, por me vullnetin e tij ka pranuar ta shqoërojë policia në drejtorinë e Tiranës", tha avokati.

"Ne po presim procedurat, pasi duhet të jemi të pranishëm në procedurat në vazhdim.

Ligji kërkon që prokuroria ti kërkonte gjykatës së Lartë caktimin e masës së sigurisë me arrest.

Ky nxitim i prokurorisë tregon se ka një prapavijë politike për të denogruar deputetin Tom Doshi", vitjoi me tej avokati i Doshit.

Sipas tij, vendimi i ndalimit bëhet me urdhër të prokurorit vetëm në rastet kur ka të dhëna se personi do të largohet. "Në rastin konkret Doshi jo vetëm që nuk i fshihet hetimit, por ka shkuar 8 herë në prokurori. Ai ka shkuar tetë herë në prokurorinë e krimeve të rënda.

Gjate kontrollit policia ishte korrekte, por kontrolli ishte i paligjshem, nuk ishte i pranishem as prokurori. Nuk u gjet asnje gje e paligjshme. Do paraqesim qe neser para gjykates kerkesen per te shpallur te paligjshem urdherin e ndalimit", theksoi avokati.