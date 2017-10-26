LEXO PA REKLAMA!

"Paraditja do të dominohet nga moti i kthjellët", ja parashikimi për sot

Lajmifundit / 26 Tetor 2017, 08:37
Paraditja paraqitet me kthjellime e vranësira kalimtare në zonat Verilindore dhe Juglindore ndërsa kthjellimet mbeten dominante në bregdet dhe gjithë ultësirën perëndimore.

Pjesa e dytë e ditës largon vranësirat edhe nga zonat Lindore duke bërë që i gjithë territori shqiptar të dominohet nga moti i kthjellët. Edhe mbrëmja dhe orët e natës mbeten nën ndikimin e motit të kthjellët.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit mbeten thuajse konstante gjatë mëngjesit ndërsa një rritje të ndjeshme do të ketë në temperaturat e mesditës.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30- 35 km/h nga drejtimi verior dhe verilindor duke gjeneruar në det dallgëzimi 2-3 ballë.

