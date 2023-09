Tahiri sjell provën, PD e rrëzon: Me 1800 faqe të aktakuzës ai duhet të ishte në burg

Dokumenti i Tahirit, se prokuroria e Katanias nuk e ka hetuar asnjëherë, është hedhur nga deputeti i PD-së, Enkelejd Alibeaj.

Ky i fundit në një deklaratë për mediat tha se ky dokument, të cilin Tahiri e konsideron provë, nuk qëndron; pasi sipas tij, autoritetet e Katanias nuk kanë për detyrë të hetojnë një ministër apo ish-ministër shqiptar. Deputeti demokrat tha se ky hetim është detyrë dhe juridiksion i prokurorisë shqiptare.

Alibeaj u shpreh se Rama dhe Tahiri po pengojnë drejtësinë, duke mos marrë në konsideratë aktakuzën me 1800 faqe.

“Dokumenti që tundi sot Tahiri nuk i duhet askujt. Mund të tundet për njerëzit e oborrit të tij jo për njëri tjetër. Katania arrestoi Habilajt dhe po kërkon anëtarët e tjerë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Itali. Nuk heton prokuroria italiane ministrin shqiptar. Këtë e bën prokuroria shqiptare. Dhe me 1800 faqe të aktakuzës ai duhet të ishte në burg.

Por Rama dhe Tahiri po e përtojnë këtë hetim, duke mos pranuar akt-akuzën e saj. Çdo person me këto fakte do të ishte sot në burg, por Tahiri jo. Jo sepse ka mbrojtjen e Ramës. Arsyet pse e mbron Rama tashmë janë të qartë për këdo. Faktet janë që Rama është i kapur, se Tahiri e ka kërcënuar se nëse arrestohet do të nxirrte faktet që ka për kryeministrin dhe familjarët e tij. Rama jo vetëm nuk pranoi arrestimin e Tahirit, por i është turrur drejtësisë.

Rama i dha kohën e duhur Tahirit të pastronte shtëpinë dhe të zhdukte provat që e lidhin atë me akuzat e prokurorisë”, u shpreh deputeti demokrat.