A i keni bërë presion kryeministrit Rama për të ndryshuar qëndrim? Ja çfarë thotë Saimir Tahiri

Ish-Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri u pyet gjatë konferencës së sotme për media, mbi ndryshimin e qëndrimit të kryeministrit Edi Rama në raport me çështjen e tij.

Pjesë nga konferenca

Në fakt edhe partia edhe kryeministri duket se u kanë mbrojtur. Çfarë ndryshoi. Aludohet se keni bërë presion te kryeministri?

Këto janë përralla që bëhen nga ata që janë mësuar ta shohin politikën si lidhje konjukturash. Mua me PS më ka bashkuar gjithmonë vetëm e vërteta, s’më ka bashkuar as konkjuktura, as qëllimi për të mbrojtur njëri-tjetrin. Kështu që mos kërkoni të gërmoni aty ku nuk ka dhe nuk do të gjeni gjë. E përsëris unë nuk kam kërkuar mbrojte nga askush. Unë nuk dua mbrojtje falas nga askush. Unë dua t’i shkoj të vërtetës deri në fund. Unë dua të përballem me të gjithë me kokën lart. Deputetët e PS do të mbrojnë një qëndrim që ka lidhje me të vërtetën, jo me Saimir Tahirin.

Si e vlerësoni vendimin e kryeministrit për t’u përjashtuar nga PS?

Është normale që PS të mbajë një qëndrim në këtë rast, unë e kam betejën me të vërtetën time.