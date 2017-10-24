LEXO PA REKLAMA!

Po përpiqej të dukej provokuese, Ermal Mamaqi i prish momentin Kejvinës

Lajmifundit / 24 Tetor 2017, 15:27
Showbiz
Kejvina, velina e re në emisionin “Xing me Ermalin’’ po ambientohet shumë shpejt në Tv Klan, dhe të gjithë po e harrojnë Rashelin. Ajo ka publikuar një foto në Instagram, që, patjetër nuk mund të mungonte komenti i Ermalit. E veshur me një fustan të ngushtë të zi duke u dukur më seksi se kurrë. Megjithatë në foton e publikuar në rrjete nuk ka munguar edhe komenti i Ermalit, i cili e ka ngacmuar bashkëpunëtoren e tij të re. “Ke harru shishen aty te vazo,”-ka shkruar ai. Patjetër që ky koment është pritur me mjaft humor nga vajza, “hahahaahahahahahahahah mos me thuaj”.-përfundon komenti i bukuroshes bionde.

