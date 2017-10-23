Në dilemë, shkodrania rrëfen dramën e jetës: Iu dorëzova në shtrat vjehrrit, dua të martohem me të
Një rrëfim shokues ka bërë bujë në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një vajzë nga Shkodra, e cila që në moshën 15-vjecare ka vuajtur. Për ‘’Shkodranews’’, vajza rrëfen tmerrin e jetës.
Letra:
“Po kryej marrëdhënie seksuale me ish-vjehrrin tim dhe duam të martohemi bashkë. Kam qenë e martuar në Koplik, por pas divorcit jetoj në Tiranë prej shumë e shumë vitesh.
Me burrin më kanë martuar që 15 vjeçe me shkuesi dhe ai pinte shumë alkool dhe nuk donte te punonte. Jeta në shtëpinë e tij ishte një ferr i vërtetë.
Vjehrra e sëmurë që vetëm i shërbeja dhe burrin tërë naze për çdo gjë. Nuk e ndjeva dot kurrë dhe ndoshta kjo është arsyeja që as fëmijë nuk bëmë, edhe pse jemi të dy në rregull.
Vjehrri ishte i vetmi që mbante familjen, pasi punonte në emigracion. Gjithsej e kam parë vetëm 3 herë dhe është shumë i mbajtur, madje dukej më i ri edhe se i biri që ishte 23 vjeç.
Kur për burrin u hapën fjalë se më tradhtonte me mësuesen e një shkolle, u thashë vëllezërve dhe duke parë situatën time që ai më mbante si shërbëtore me rimorën në shtëpi.
Një çlirim për mua, mu duk sikur rilinda dhe nuk e mendova mentalitetin.
Një ditë na vjen në shtëpi ish-vjehrri. Kishte marrë vesh ndarjen dhe vjen të flasë me ne. Por në shtëpi isha vetëm unë. Sa hyri më çmendi aroma e trupit të tij dhe sjellja aq fisnike.
Sikur nuk e ka bërë ai atë djalë që pata për burrë. Duke biseduar më kapi dorën, teksa qaja dhe i tregoja vuajtjet që më kishte bërë i biri.
Më puthi në ballë dhe aty më tha që jam shumë e bukur dhe “do të të bëj të lumtur unë”.
Bëra sikur se dëgjova e të nesërmen më mori në telefon për t’u takuar. Shkuam në Shirokë dhe pasi drekuam më puthi në makinë. Bëmë dashuri dhe jam ndjerë njeriu më i lumtur.
Kishte shumë eksperiencë dhe u ndjeva femër, jo si me të birin që më shumë më lëndonte.
Ai u kthye në emigracion e tani mbajmë kontakte dhe thotë që do të më marrë me vete. Si t’u them vëllezërve? Se ai është i martuar dhe unë kam qenë e martuar me djalin e tij. Por ne të dy duhemi dhe duam të krijojmë familje, sepse ata atje nuk na meritonin asnjëri, njerëz përfitues.
S’ka rëndësi diferenca e moshës, se burrë nuk të bëjnë vitet, por sjellja. Nuk do ta lë sikur të më vrasin”