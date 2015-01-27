LEXO PA REKLAMA!

Rinas, arrestohet hajduti i bagazheve të udhëtarëve në aeroport

Lajmifundit / 27 Janar 2015, 22:32
rinas2014Policia ka arrestuar ditën e martë një 38-vjeçar që akuzohet për vjedhjen e disa bagazheve të pasagjerëve në terminalin e aeroportit “Nënë Tereza”.

Sipas burimeve nga Rinasi, mësohet se në pranga ka rënë Blendi Dërmyshi, i cili është kapur në flagrancë teksa tentonte të vidhte disa valixhe.

Në njoftimin e policisë thuhet se Dërmyshi ishte punëtor bagazhesh në aeroport dhe siç duket kjo gjë ia bënte atij punën më të lehtë.

Fenomeni i vjedhjes se bagazheve ne aeroportin e Rinasit, sipas policise eshte nje fenomen i perseritur, pasi vazhdimisht qytetare te ndryshem ankohen per humbjen e cantave dhe sendeve te tyre.

