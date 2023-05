Rama flet nga Ministria e Brendshme: Sulmi ndaj policisë nga kazani politiko-mediatik

Kryeministri Rama në një takim me drejtues të policisë në Ministrinë e Brendshme, ka fajësuar politikën dhe mediat për akuzat e bëra çdo ditë ndaj Policisë së Shtetit.

Rama tha se arsyeja e sulmeve ndaj uniformave blu është goditja e elementëve kriminalë dhe për këtë përmendi një fakt.

“Pse çdo ditë në mëngjes dhe në darkë Policia e Shtetit është vënë në një shënjestër. Kanë ndodhur shumë gjëra, por po ju them një. Deri tani pa mbaruar muaji Tetor, Policia e Shtetit ka sekuestruar nga duart e rrjeteve kriminale 35 milionë Euro, të cilat në vitin e shkuar ishin plot 47 milionë Euro, para të sekuestruara nga krimi. Ndërkohë që në vitin 2013 nuk bëheshin. Ka nevojë për koment”?

Kryeministri përmendi edhe Lazaratin, për të cilin tha se në vitin 2013 ishte prodhuar 900 ton kanabis, sasi që u trafikua e gjitha në Itali dhe paratë e pista u pastruan përmes bizneseve.

“Këto që po them janë aspektet të një suksesi me kosto por të vlerësuar lart nga publiku, i cili nuk ha as bar dhe nuk ushqehet me çorbën e kazanit të politikës dhe media. Padyshim kanë ndodhur dhe gjëra negative. Por le të marrim kanabisin e t’i referohemi fakteve. Po të hyjmë në krahasim midis shifrave të këtyre viteve dhe vitit 2013, e dimë përgjigjen. Vetëm në Lazarat sipas raporteve të policisë italiane, në 2013 u prodhua 900 ton kanabis.

Këto 900 ton kanabis ku shkuan, pse nuk i pamë kurrë në televizor? Pse nuk i lexuam kurrë në gazetë? Pse nuk i dëgjuam kurrë nga goja e atyre që në atë kohë drejtonin Ministrinë e Brendshme? Sepse ato ikën, u shitën matanë detit dhe paratë u lanë andej dhe këtej, poshtë e lartë. Padyshim që goditja e Lazaritit ishte goditje që e morëm përsipër me një kurajo që të tjerët nuk e patën dhe me vetëdije që ishte fillimi i një lufte”, deklaroi Kryeministri Edi Rama.